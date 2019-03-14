نائب: وزارة العمل غير قادرة على إنهاء مشكلة البطالة

2019/03/14 | 04:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، أن وزارة العمل لا تستطيع إنهاء مشكلة البطالة في العراق، فيما أشار إلى أن نسبة البطالة متفاوتة بين المحافظات.

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