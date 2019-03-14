بغداد تؤكد حرصها لتقديم الدعم للشركات لأنشاء المشاريع الخدمية

2019/03/14 | 04:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الأربعاء، حرصه على تقديم الدعم الامني الكامل وتوفير البيئة المناسبة للشركات لأنشاء المشاريع الخدمية.وقال الجزائري، لوكالة "النبأ" للاخبار انه "تم البحث، وفد مجموعة الشركات الصينية (هاللس) الية تنفيذ المشاريع الخدمية في العاصمة بغداد"، مؤكدا اننا "أكدنا للشركات ان الحكومة المحلية حريصة على تقديم الدعم الامني الكامل وتوفير البيئة المناسبة للشركات الصينية لأنشاء المشاريع الخدمية خصوصا في مجال الطرق والاستثمار".

وشدد على "اهمية الاستفادة من التجربة الصينية والغزو المعلوماتي في مجال التكنولوجيا ونقلها الى العاصمة بغداد"، مؤكدا اننا "حريصون على مد جسور التعاون مع مثل هكذا شركات، ولهذا سوف سنشكل فريق عمل مشترك مع مجلس المحافظة وهيئة الاستثمار والشركات الصينية للمضي بتنفيذ هذه المشاريع بأسرع وقت ممكن".انتهى/س

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