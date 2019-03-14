إيران تهاجم الخارج للتغطية على أزمات الداخل

2019/03/14 | 04:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران – تعيش السلطات الإيرانية حالة من القلق بسبب نتائج العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني، وهو ما بدأت تعكسه مؤشرات عدة لعل

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