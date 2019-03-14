2019/03/14 | 04:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، أن مجلس النواب يعتزم استجواب وزير النفط ثامر الغضبان بسبب ملفات عديدة تتعلق بهدر المال العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن "سائرون" يكشف عن أول وزير سيستجوبه البرلمان) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن "سائرون" يكشف عن أول وزير سيستجوبه البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).