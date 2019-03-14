أبطال أوروبا.. برشلونة يقسو على ليون بخماسية ويبلغ ربع النهائي

2019/03/14 | 05:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تاريخ النشر:13.03.2019 | 22:23 GMT | آخر تحديث:13.03.2019 | 22:24 GMT | الرياضة

AFP

حجز برشلونة مقعده في ربع النهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الـ12 تواليا، بفوزه الكبير على ضيفه ليون الفرنسي 5-1 اليوم الأربعاء، على ملعب "كامب نو".

وبعد أن اكتفى بالتعادل السلبي ذهابا، لم يعط برشلونة لضيفه أي فرصة حتى للتفكير بإمكانية تحقيق المفاجأة وبلوغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010.وتناوب على خماسية البارسا كل من النجم ميسي في (د.18 من ركلة جزاء و78) والبرازيلي فيليبي كوتينيو في (د.31) وجيرارد بيكيه في (د.81) والفرنسي عثمان ديمبلي في (د.86)، بينما أحرز هدف ليون الوحيد لوكاس توسار في (د.58). ويأمل "بلاوغرانا"، أن يتخلص هذا الموسم من عقدة ربع النهائي التي لازمته في المواسم الثلاثة الماضية، أي منذ تتويجه بلقبه الخامس الأخير عام 2015 على حساب يوفنتوس الإيطالي، حيث انتهى مشواره على أيدي مواطنه أتلتيكو مدريد ويوفنتوس وروما الإيطاليين تواليا.المصدر: وكالات

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