2019/03/14 | 05:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اصابة 3 عناصر من الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة شمال شرقي ديالى
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة 3 عناصر من الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة شمال شرقي ديالى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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