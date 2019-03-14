2019/03/14 | 05:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية استسلام ثلاثة آلاف مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية في بلدة الباغوز بريف الزور شرقي سوريا خلال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقاتلو تنظيم الدولة وعائلاتهم يستسلمون بالآلاف في آخر معاقلهم بسوريا) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقاتلو تنظيم الدولة وعائلاتهم يستسلمون بالآلاف في آخر معاقلهم بسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).