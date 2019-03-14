تحت ضغط الشارع.. حكومة الجزائر تعد بتحقيق “إرادة الشعب”

2019/03/14 | 05:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتوازي مع احتشاد المتظاهرين في أنحاء البلاد أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم استعدادها لإقامة نظام حكم يستند إلى “إرادة الشعب”، وذلك بعدما رفضت

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