2019/03/14 | 05:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلنت الحكومة الجزائرية يوم الأربعاء عن استعدادها لإجراء محادثات مع المحتجين الذين يتوقون إلى تغيير سياسي سريع، قائلة إنها تستهدف نظام حكم يستند إلى ”إرادة الشعب“ بعدما رفضت جماعات المعارضة مقترحات الإصلاح ووصفتها بأنها غير كافية.كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد عدل يوم الاثنين عن قرار بالترشح لولاية خامسة تحت وطأة مظاهرات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجزائر: المعارضة ترفض مقترحات الحكومة وتعتبرها غير كافية NAS | موقع ناس الرسمي.

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