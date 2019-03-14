2019/03/14 | 05:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون يوم الأربعاء مشروع قانون ينهي الدعم العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية في الحرب باليمن فيما يمثل توبيخا موجها للسياسة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب مع المملكة.وصوت الأعضاء بأغلبية 54 صوتا مقابل 46 في المجلس المؤلف من 100 عضو لصالح القانون الذي يسعى لمنع الجيش الأمريكي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الشيوخ يوبخ ترامب بشأن السعودية NAS | موقع ناس الرسمي.

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