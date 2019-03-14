2019/03/14 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألمانيا ترفض تحليل الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية قال متحدث باسم المكتب الاتحادي الألماني للتحقيق في حوادث الطائرات، إن المكتب لن يحلل الصندوق الأسود الخاص بطائرة الركاب الإثيوبية التي تحطمت بعد قليل من إقلاعها من أديس أبابا، الأحد.وأوضح المتحدث جيرموت فريتاج: "هذا طراز جديد من الطائرات بصندوق أسود جديد، يعتمد على برمجيات جديدة.لا نستطيع القيام بذلك".وكان متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية قد قال في وقت سابق إن الصندوقين الأسودين اللذين انتشلا من موقع تحطم الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737 ماكس 8"، سيتم إرسالهما إلى ألمانياوسقطت طائرة شركة الخطوط الإثيوبية وقتل الركاب الـ157 الذين كانوا على متنها، الأحد.

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