2019/03/14 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان البريطاني يحرج ماي مجددا برفض بريكست بلا اتفاق رفض المشرعون البريطانيون، الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في أي حال من الأحوال، وذلك في تصويت غير ملزم سيزيد الضغط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي لاستبعاد ذلك الخيار.وصوت النواب البريطانيون بأغلبية 312 مقابل 308 لصالح تعديل طرحته مجموعة من المشرعين يطالب الحكومة باستبعاد الخروج دون اتفاق.وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بريكست قد يؤجل لفترة طويلة إذا لم يوافق النواب على الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل في الأيام المقبلة.

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