“قسد” تتصدى لهجومين مضادين لداعش في الباغوز

2019/03/14 | 06:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إنها نجحت في التصدي لهجومين مضادين شنهما مقاتلو تنظيم داعش يوم الأربعاء في الباغوز على القوات التي تقترب من فرض سيطرتها على آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا.وأضافت أنها أحبطت هجمات انتحارية للتنظيم خلال المعركة النهائية على الباغوز التي تضم مجموعة من القرى والأراضي […]

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