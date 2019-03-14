2019/03/14 | 06:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يمنع تحليق جميع طائرات بوينغ 737 ماكس 8 و9 أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا طارئا بمنع كل طائرات بوينغ 737 ماكس 8، و737 ماكس 9 من التحليق، بعد حادث تحطم طائرة إثيوبية من هذا الطراز أودى بحياة 157 شخصا.وقال ترامب في تصريح من البيت الأبيض: "سنعلن منع كل رحلات طائرات 737 ماكس 8 و737 ماكس 9"، مضيفا: "نحن نولي سلامة الأميركيين وكل الركاب أولوية مطلقة".ويأتي القرار الأميركي بعدما أعلنت دول عدة منع تحليق الطراز 737 ماكس 8، الذي تعرض لحادثتين مأساويتين في آخر 6 أشهر، آخرهما سقوط الطائرة الإثيوبية.وانضمت دول عربية وأجنبية جديدة إلى قرار إيقاف تشغيل الطائرة "بوينغ ماكس 737 " لدى شركات الطيران المسجلة لديها.وكانت سلطنة عمان وفرنسا وألمانيا والنمسا وأيرلندا وبريطانيا قررت منع تحليق هذا النوع من الطائرات في أجوائها ومطاراتها.كما أعلنت الإمارات والكويت وإثيوبيا وسنغافورة والصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية ومنغوليا وأستراليا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك والمغرب، في أوقات سابقة، تعليق استخدام هذا الطراز من الطائرات.

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