دوري الأبطال: برشلونة في ربع النهائي للمرة الـ12 على التوالي بفضل ميسي

2019/03/14 | 07:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس حجز برشلونة الإسباني مقعده في ربع النهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الـ12 تواليا، بفوزه الكبير على ضيفه ليون الفرنسي 5-1 الأربعاء على ملعب “كامب نو” بفضل ثنائية وتمريرتين حاسمتين لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.وبعد أن اكتفى بالتعادل السلبي في مباراة الذهاب، لم يعط برشلونة لضيفه الفرنسي أي فرصة حتى للتفكير […]

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