2019/03/14 | 07:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة بنحو اثنين في المئة يوم الأربعاء مع هبوط مخزونات الخام الأميركية على غير المتوقع وفي ظل تعديل توقعات رسمية لنمو إمدادات النفط الخام من أكبر منتج في العالم بالخفض.وساعد انقطاع التيار على نطاق واسع في فنزويلا على تقلص المعروض في السوق، حيث عطل صادرات الخام من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يرتفع بعد انخفاض المخزونات الأميركية وتوقعات بتراجع نمو المعروض NAS | موقع ناس الرسمي.

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