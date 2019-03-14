2019/03/14 | 07:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي مخاطبا ابناء بلده "لا تحطموا دولتكم كما حطم العراق و ليبيا”.

وقال الإبراهيمي في لقاء متلفز، "على الجزائريين أن لا يحطموا بلادهم بالتغير الذي لا يعتمد على سرعة منطقية، لأن التغيير السريع يحطم الدول".

وأضاف إن "الخلافات بين الجزائريين ليست كبيرة جدا"، مشيراً إلى أنه "في مصر كل المواد الصعبة مررت في ليلة واحدة".

وتظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص من كل طبقات المجتمع في الجزائر على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية ضد الفساد والبطالة وطبقة حاكمة يهيمن عليها الجيش وقدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا التي دارت رحاها بين عامي 1954 و1962.

وحركت الاحتجاجات المشهد السياسي الراكد منذ فترة طويلة والذي اتسم بصعوبات اجتماعية واقتصادية على مدى عقود وبسيطرة المؤسسة العسكرية النافذة على السلطة من وراء الكواليس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاخضر الابراهيمي للجزائريين: لا تحطموا دولتكم كما حُطم العراق ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاخضر الابراهيمي للجزائريين: لا تحطموا دولتكم كما حُطم العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).