العلوي يتهم السلطات بالسعي لقانون جنسية يزيد من الشيعة بالعراق كما فعل صدام العكس

2019/03/14 | 07:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتهم السياسي المخضرم حسن العلوي، السلطات العراقية بالسعي الى اصدار قانون يقضي بتجنيس الزائرين الاجناب للعتبات المقدسة في حال مكوثهم عام واحد فقط في البلاد، معتبرا هذا الامر مشابها لما فعل رئيس النظام السابق صدام حسين عندما منح الجنسية للعرب الفلسطينيين بهدف زيادة نسبة اعداد السنة على حساب الشيعة بالعراق.

وقال العلوي في تسجيل صوتي له نشر اليوم الخميس ان "كل من اعد وساند و وافق على قانون الجنسية العراقية ليس عراقيا وهو عميل وسافل ومرتشي، و قد وافق على منح الجنسية للأجانب"، متسائلا بالقول "في اي البلدان يمكث الاجنبي عاما واحدا ويحصل على الجنسية"؟

واضاف ان الهدف من هذا القانون هو تجنيس الزائرين للعتبات المقدسة الذين يمكثون عاما واحد في العراق قائلا انه "بهذا القانون وخلال سنتين ستُملأ بغداد بـ3 – 4 ملايين اجنبي ويستخدمون كلمة (خودا) بدلا من لفظ الجلالة (الله)"، في اشارة الى الايرانيين.

ودعا العراقيين الى الوقوف ضد الحكومة الاتحادية في هذا القانون قائلا "هم يريدون ان يحذوا حذوا صدام حسين ولسبب طائفي جنس الفلسطينيين لتزداد نسبة السنة على الشيعة في العراق".

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