مجلس الشيوخ يقر قانوناً ينهي الدعم الامريكي للسعودية بحرب اليمن

2019/03/14 | 08:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون، الأربعاء مشروع قانون ينهي الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في الحرب باليمن فيما يمثل توبيخا موجها للسياسة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب مع المملكة.

وصوت الأعضاء بأغلبية 54 صوتا مقابل 46 في المجلس المؤلف من 100 عضو لصالح القانون الذي يسعى لمنع الجيش الأمريكي من أي نوع من المشاركة في الصراع بما في ذلك توفير دعم للضربات الجوية السعودية على صعيد الاستهداف دون تفويض من الكونجرس.وأودت الحرب اليمنية، المستمرة منذ أربع سنوات ويواجه فيها التحالف بقيادة السعودية جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، بحياة عشرات الآلاف وفجرت ما تصفها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ تقف البلاد على شفا المجاعة.وجادل مؤيدو مشروع القانون ومنهم عدد من أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب وديمقراطيون بأن المشاركة الأمريكية في اليمن تنتهك ما ينص عليه الدستور بأن الكونجرس وليس الرئيس هو من يحدد متى تذهب البلاد للحرب.وقال السناتور الجمهوري مايك لي الذي رعا مشروع القانون ”نحن نساعد قوة أجنبية على قصف خصومها فيما هي حرب دون شك وبما لا يقبل الجدل“.وينبغي أن يقر مجلس النواب مشروع القانون حتى يتسنى إرساله إلى البيت الأبيض، الذي قال يوم الأربعاء إن ترامب يعتزم استخدام حق النقض ضده.



وستكون هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الرئيس الأمريكي هذا الحق منذ توليه الرئاسة قبل عامين.انتهى

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