في عدد من فروعها ... مبرات التضامن لرعية وتأهيل الأيتام تشهد عدد من النشاطات المتنوعة

2019/03/14 | 08:14

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وكالات:

شهدت مبرات التضامن لرعاية وتأهيل الأيتام في محافظة ذي قار عدد من النشاطات المتنوعة واستقبال وفد من المهندسين للاطلاع ميدانيا على واقع مبرة التضامن في النصر .





وكالات:شهدت مبرات التضامن لرعاية وتأهيل الأيتام في محافظة ذي قار عدد من النشاطات المتنوعة واستقبال وفد من المهندسين للاطلاع ميدانيا على واقع مبرة التضامن في النصر .وذكر مدير مكتب المبرات عبد الحسين شهاب لمركز التضامن للإعلام، ان التلميذة المبدعة(رواء محمد محيسن ) في مبرة التضامن السادسة في قضاء الشطرة كرمت من قبل مدير تربية قطاع الشطرة لحصولها على المركز الثاني في مسابقة الخطابة والشعر لمدارس المحافظة .

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