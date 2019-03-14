2019/03/14 | 08:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس توقع المتنبئ الجوي صادق عطية, الخميس, تعمق حالة عدم استقرار جوي يشمل مناطق واسعة من البلاد ويزيد من فرص الامطار في عدد كبير من المحافظات, محذرا من سرعة الرياح في بعض المناطق.وقال عطية في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك وتابعه “ناس” اليوم (14 اذار 2019), ان “نهار الخميس سيشهد ازدياد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق: امطار غزيرة وحالوب في بعض المناطق..



وتحذيرات من “الصواعق” NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق: امطار غزيرة وحالوب في بعض المناطق.. وتحذيرات من “الصواعق”) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق: امطار غزيرة وحالوب في بعض المناطق.. وتحذيرات من “الصواعق”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).