إعمار مجسر حيوي في أيمن الموصل وصرف تعويضات جديدة

2019/03/14 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تمكنت الملاكات الهندسية في مديرية طرق وجسور نينوى، من تاهيل واعمار مجسر السويس الحيوي بالجانب الايسر، في حين كشفت مديرية التعويضات في المحافظة، عن تسليم وجبة جديدة من مبالغ المتضررين من عصابات داعش الاجرامية في ايمن الموصل.وذكر المشرف على اعمار المجسر بشار فاضل، في تصريح صحفي ان “الملاكات الهندسية انتهت من […]

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