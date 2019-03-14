برشلونة يتأهل بسهولة لربع نهائي أبطال أوروبا

2019/03/14 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلتأهل فريق برشلونة الإسباني، الأربعاء، إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.واكتسح برشلونة ضيفه ليون الفرنسي بخمسة أهداف لهدف، في مباراة الإياب لثمن نهائي البطولة الأوروبية، بعد تعادل سلبي في مباراة الذهاب.نجح برشلونة في فرض سيطرته على مجريات الشوط الأول وسجل هدفين عن طريق الأرجنتيني ليونيل ميسي من ضربة جزاء والبرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقتين 18 و31 من زمن اللقاء.وفي الشوط الثاني، نجح ليون في تقليص الفارق بهدف عن طريق لوكاس توزارت في الدقيقة 58 من زمن المباراة.بعد الهدف، كثف برشلونة من هجومه وأضاف ثلاثة أهداف عبر ميسي وغيرارد بيكيه والفرنسي عثمان ديمبلي في الدقائق 78 و81 و86 من زمن اللقاء.

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