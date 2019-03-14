أبو رغيف: الزيارات للعراق بوتيرة متصاعدة تؤشر أداءً إيجابياً لحكومة عبد المهدي

2019/03/14 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رأى القيادي في تحالف الإصلاح نوفل ابو رغيف، بان الزيارات للعراق بوتيرة متصاعدة تؤشر أداءً إيجابياً لحكومة عادل عبد المهدي.

وقال أبو رغيف على موقع التواصل الاجتماعي {تويتر} ان" زيارات الملوك والرؤساء الى بغداد بهذه الوتيرة المتصاعدة وفي زمن قياسي تؤشر اداءً ايجابياً لافتاً لحكومة عادل عبد المهدي في المنطقة والعالم".وأضاف" كما تعطي جرعة مضاعفة من العزيمة والتفاؤل للشارع العراق عموما وللمراقبين والمعنيين بشكل خاص"، واصفاً إياها بـ" خطوات مؤثرة تنم عن جهود مؤثرة".انتهى

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