الناصري يخاطب الامانة العامة لمجلس الوزراء للاستجابة لمطالب متظاهري العمال

2019/03/14 | 08:46

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

وجه محافظ ذي قار يحيى الناصري كتابا رسميا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي للاستجابة لمطالب المتظاهرين من شريحة العمال في المحافظة.





شبكة اخبار الناصرية:وجه محافظ ذي قار يحيى الناصري كتابا رسميا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي للاستجابة لمطالب المتظاهرين من شريحة العمال في المحافظة.وقال الناصري لشبكة اخبار الناصرية اليوم ، ان جميع المطالب التي رفعها المتظاهرون من العمال في المحافظة هي مطالب مشروعة وتمثل حقوقا كفلها الدستور ، وعلى الحكومة الاسراع بتلبيتها.وبين انه وجه كتابا رسميا بذلك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يحثها فيه على الاستجابة لتلك المطالب واصدار التوجيهات والقرارات التي تكفل حقوق هذه الشريحة المهمة من ابناء الشعب العراقي.

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