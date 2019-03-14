تحذيرات من صيد جائر لطير

2019/03/14 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شبكة اخبار الناصرية:

حذر خبير التنوع الاحيائي ليث علي العبيدي من صيد جائر قد يتعرض له طير الحباري النادر اثناء مروره الموسمي في بادية ذي قار .

وقال العبيدي لشبكة اخبار الناصرية ، ان طير الحباري يعد من الطيور النادرة المهددة بالانقراض ، وقد يتعرض الى عمليات صيد جائر اثناء مروره الموسمي في مناطق البادية هذا العام .

وبين ان الصيادين يفضلون هذا النوع من الطيور بسبب ثمنه المرتفع في الاسواق المحلية والذي يصل في بعض الاحيان الى مائة دولار للطائر الواحد .

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