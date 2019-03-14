نائب: موظفو مكاتب المفتشين العموميين سيعودون الى النزاهة

2019/03/14 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بين النائب عن تحالف الإصلاح رشيد العزاوي، الخميس، ان موظفي مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات سيتم اعادتهم الى هيئة النزاهة التي قدموا منها في فترة من الفترات، مؤكداً ان المكاتب اصبحت عائقاً لعمل الوزارات وبالامكان ايكال مهمتهم الى هيئة النزاهة او القضاء.وقال العزاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الكثير من الكلام يدور حول […]

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