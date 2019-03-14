العراق والعالم والجريمة عبر الأوطان

2019/03/14 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يمكن المرور على دور العراق التاريخي في مقارعة الإرهاب مرور الكرام من قبل المجتمع الدولي,لاسيما مع اشتداد خطورة التنظيمات المسلحة وقدومها من مناطق بعيدة مترامية الأطراف في أصقاع المعمورة,فكل منصف في هذا العالم يحفظ للعراق دوره الكبير

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