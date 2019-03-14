2019/03/14 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومات في حياة الإنسان المعاصر تكاد تكون بأهمية الغذاء والهواء، وقد شهد العالم في العقود الثلاثة الأخيرة قفزات هائلة في مجال تقنيات الاتصال والمعلومات الإلكترونية تجسدت ملامحها في البث الفضائي التلفزيوني والإذاعي عبر الاقمار الاصطناعية، وإنشاء شبكة الانترنت وشبكات الهاتف النقال، وهو ما جعل الكرة الأرضية تبدو كأنها تطفو في طوفان المعلومات، وترتكز ثورة المعلومات على ثلاثة مكونات هي:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قراءة في مشروع {قانون جرائم المعلوماتية}) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قراءة في مشروع {قانون جرائم المعلوماتية}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).