2019/03/14 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

كشف عضو اللجنة الأمنية بمجلس محافظة ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، عن وجود توجه لدى التنظيمات الإرهابية باستهداف المناطق الجنوبية.





شبكة اخبار الناصرية:كشف عضو اللجنة الأمنية بمجلس محافظة ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، عن وجود توجه لدى التنظيمات الإرهابية باستهداف المناطق الجنوبية.وقال الإبراهيمي، لشبكة اخبار الناصرية، ان "ذي قار حصلت على بلاغ من الاستخبارات العامة بوجود توجه لدى التنظيمات الإرهابية باستهداف المناطق الجنوبية ومنها ذي قار بهدف زعزعة الاستقرار الأمني الذي تنعم به". وبين أن " القوات الأمنية استعدت جيدا لاحتواء اي تهديد أمني يطال المحافظة".

اقرأ المزيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امنية ذي قار: معلومات عن عمليات ارهابية في جنوب العراق) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امنية ذي قار: معلومات عن عمليات ارهابية في جنوب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).