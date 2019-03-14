صحة ذي قار تباشر باصدار الاوامر الادارية للمتعيينيين الجدد

2019/03/14 | 09:48

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت دائرة صحة ذي قار عن اصدار الاوامر الادارية لخمسة عناوين وظيفية خاصة بالمتعيينين الجدد وتوزيعهم على المؤسسات الصحية .





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