2019/03/14 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..كشفت مصادر عسكرية سورية، الخميس، عن مشاركة “جبهة النصرة” مع “الجبهة الوطنية للتحرير” الذي شكلها النظام التركي من مرتزقته في محافظة إدلب، بمراقبة القوات السورية، بما يؤكد حقيقة دعم النظام التركي للتنظيمات الاجرامية ومراوغته بخصوص تطبيق “اتفاق إدلب”.وقالت المصادر لصحيفة الوطن السورية وتابعها /الانصار/ ان “من بين الحواجز التي دخلتها النصرة، تلك المحيطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنقرة والجماعات التكفيرية: جبهة النصرة تشارك الجيش التركي في مراقبة القوات السورية alansaar.

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