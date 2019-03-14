2019/03/14 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى تقرير إيراني، الخميس، أنه لم يجرأ اي زعيم اقليمي على ان يقوم بما قام به الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال زيارته للعراق، معتبرة الزيارة “تفوقا ايرانيا جديدا” في تعزيز الآواصر مع العراق.وذكر التقرير الذي نشرته قناة “العالم” على موقعها الالكتروني واطلعت عليه /المعلومة/، أن “الزيارة التي قام بها الرئيس الايراني حسن روحاني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير إيراني: لم يجرأ اي زعيم على ما قام به روحاني في العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير إيراني: لم يجرأ اي زعيم على ما قام به روحاني في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).