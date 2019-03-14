نيكي يرتفع 0.87 % في بداية التعامل بطوكيو

2019/03/14 | 09:56

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الاقتصاد نيوز / متابعه ..

صعد مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.

وارتفع نيكي 0.87 في المئة إلى 21474.58 نقطة في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.71 في المئة إلى 1603.32 نقطة.

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