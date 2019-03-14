بعد عودته الى نينوى.. مصرف اشور لـ “النور”: ندفع المبالغ في الموصل بغض النظر عن كميتها

2019/03/14 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىاعاد مصرف اشور افتتاح فرعه في مدينة الموصل بعد اغلاق لاكثر من اربعة اعوام بسبب احتلال داعش للمدينة، مع تقديم خدمات مصرفية عصرية وجديدة لمحافظة نينوى.

مدير فرع مصرف اشور في محافظة نينوى محمد احمد الجبوري

وقال مدير فرع مصرف اشور في محافظة نينوى محمد احمد الجبوري لـ “النور نيوز” تم “اعادة افتتاح مصرف اشور الدولي فرع نينوى وان شاء الله يكون له في تعزيز الوقاع الخدمي المصرفي في المحافظة وخصوصا بعد احداث الموصل في حقبة داعش وعزوف اغلب الزبائن عن التعامل مع المصارف في الفترة السابقة”.

واضاف “ندخل اليوم مرحلة جديدة وخدمات جديدة ومواكبة للعصر يقدمها مصرف اشور الدولي في الموصل مثل اصدار بطاقات الماستر كارد التي تمكن الزبائن من السحب من جميع الصرافات داخل وخارج العراق، وكذلك بطاقات الدفع المسبق وفتح الحسابات الجارية والودائع بالدولار والدينار واصدرا خطابات الضمان والاعتمادات المستندية، خدمة تحويل المالي “موني غرام” التي تمكن المواطن من التحويل جميع انحاء العالم وبعمولات منافسة جدا وخدمات اخرى يقدما المصرف في الموصل”.

وتابع الجبوري “لدى مصرف اشور القدرة على دفع المبالغ في الموصل بغض النظر عن كمية المبالغ وهناك تميز لدى المصرف في الموصل”.

واقيم امس الاربعاء حفل الافتتاح بحضور نائب رئيس مجلس محافظة نينوى وقائمقام الموصل وعدد من المصرفيين ورجال الاعمال في المدينة.

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