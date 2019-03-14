2019/03/14 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس واجه بعض المستخدمين لـ”فيسبوك”، في دول مختلفة، مشكلة في تصفح تطبيقاته، حيث لجأ فيسبوك إلى موقع تويتر ليخبر المستخدمين بأنه يعمل على حل المشكلة التي تأثر بها بعض المستخدمين منذ أكثر من عشر ساعات في أقرب وقت ممكن، وأكد أن المسألة ليست ناجمة عن هجوم لحجب الخدمة.وتلقى مستخدمو فيسبوك خلال الساعات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذيرات لمشكلة “فيسبوك”: تجاهلوا رسائل حل العطل NAS | موقع ناس الرسمي.

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