2019/03/14 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعتبر محللون سياسيون عرب, الخميس, اللقاء “التاريخي” الذي جمع رئيس الجمهورية الايرانية حسن روحاني بالمرجع الديني الاعلى علي السيستاني يحمل رسالتين مهمتين، أبرزها سحب ملف العراق من “حرس الثورة” إلى “الحكومة الإيرانية”.وقالت وسائل إعلام عربية في تقرير تابعه “ناس” اليوم (14 اذار 2019), أن “الدبلوماسية الايرانية نجحت في تحقيق لقاء وصف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير يسلط الضوء على فحوى رسائل السيستاني إلى روحاني: حصر السلاح ونقد السياسات NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير يسلط الضوء على فحوى رسائل السيستاني إلى روحاني: حصر السلاح ونقد السياسات) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير يسلط الضوء على فحوى رسائل السيستاني إلى روحاني: حصر السلاح ونقد السياسات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).