ناسا  تخطط لهبوط البشر على القمر بحلول عام 2028

2019/03/14 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يشير مشروع ميزانية وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” إلى أن الولايات المتحدة تأمل في الهبوط ثانية على القمر بحلول عام 2028.ووفقا لمشروع ميزانية “ناسا” الذي نشر، في 11 مارس الجاري،فإن ميزانية الوكالة عام 2020 تبلغ 21 مليار دولار، منها 363 مليون مخصصة لدعم تأسيس شركات تجارية تطور “جهازا ضخما لنقل الحمولة […]

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