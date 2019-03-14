موقع عبري: أمريكا تجهز لضربة ضد ميليشيات شيعية عراقية

2019/03/14 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد موقع عبري استخباري، وجود مخاوف كبيرة لدى الإدارة الأميركية بسبب توحد المواقف بين التيار الصدري وفصائل شيعية عراقية برفض تواجد القوات الأميركية في العراق، فيما حذر من خطر ستتعرض له تلك القوات على يد كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق.

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