2019/03/14 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

حذرت عضو لجنة تقييم البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي، انعام الخزاعي، اليوم الخميس من وجود تناقض في مشروع رئيس الوزراء لمحاربة الفساد.

وقالت الخزاعي في بيان حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، في معرض تقييمها للبرنامج الحكومي انه وبالرغم من ان رئيس الوزراء تبنى مشروع محاربة الفساد إلا ان الواقع يثبت عدم جديته بذلك ، والدليل على هذا هو غياب معالجة نافذة العملة الاجنبية عن البرنامج الحكومي.

وأوضحت الخزاعي : ان البرنامج الحكومي أشار إلى البدء بتدقيق الحسابات الختامية لسنوات دون اخرى ومنها تدقيق الحسابات الختامية دون التطرق الى موازنة 2014.

وتساءلت الخزاعي : ألا يعد ذلك تناقضا واضحا بين الثابت والمعلن ، أم أن نية الحكومة فتح ملفات وإغلاق أخرى.

KKK

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط الاستراتيجي تحذر من تناقض في مشروع عبد المهدي لمحاربة الفساد) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط الاستراتيجي تحذر من تناقض في مشروع عبد المهدي لمحاربة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).