نائب: زيارة الرئيس روحاني أفرحت الأصدقاء وأغاظت الصهاينة والأميركان

2019/03/14 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي، اليوم الخميس، ان زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني “أغاضت” الصهاينة والأميركان، مشيرا إلى أن مكاسب الزيارة كانت للعراق

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