الاتصالات تطلق مشروع “التوقيع الإلكتروني”

2019/03/14 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الاتصالات، الخميس، عن إطلاق مشروع التوقيع الالكتروني اسهاما بتحقيق نظام معلوماتي متكامل لجميع القطاعات الحيوية وتوفير الخصوصية والامان في المراسلات عبر الشبكة المعلوماتية.ونقلت صحيفة “الصباج” الرسمية في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر بالشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية قوله، إن “الوزارة عمدت الى اطلاق هذا المشروع لما يوفره من نظام معلوماتي متكامل، […]

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