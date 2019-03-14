2019/03/14 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مصرف الرشيد الحكومي، اليوم الخميس، عن منحه قروضاً لشراء سيارات وبدون كفيل.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان "المصرف قرر منح قروض لموظفي الدوائر الحكومية الموطنة رواتبهم لدى المصرف قروض لشراء سيارات ومركبات بدون كفيل".وأوضح، ان "التعليمات تضمنت كافة الشروط الخاصة بالمنح ومنها ان يكون طالب القرض موظف على الملاك الدائم وحامل بطاقة {نخيل} حصراً وقد تسلم راتبه بموجب البطاقة وان لايوجد بذمته أي قرض آخر خاص بشراء السيارات من مصرفنا ولم يسدد بعد"، مبينة ان "تلك القروض لا تشمل السيارات الانتاجية".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرض حكومي لشراء سيارات بدون كفيل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرض حكومي لشراء سيارات بدون كفيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).