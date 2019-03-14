المرور تبين نوع المركبات المشمولة بالتحويل للعمل بالغاز

2019/03/14 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أوضحت مديرية المرور العامة، الخميس، ان قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 360 يلزم اصحاب سيارات الاجرة سعة خمسة ركاب فما دون بتركيب منظومة الغاز لتشغيل المركبات, وعليه تمت المباشرة بتنفيذه بعد ان رفعت وزارة النفط عدة مقترحات الى اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء وحصولها على الموافقة لتطبيق هذا الاجراء.وقال مدير العلاقات والاعلام […]

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