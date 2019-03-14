ابرز المباريات العربية والعالمية اليوم الخميس

2019/03/14 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع العديد من المباريات المهمة اليوم

الخميس، خصوصاً على الصعيد الأوروبي.

وسنشهد اليوم منافسات مرحلة الإياب من دور الـ16 لبطولة الدوري

الأوروبي والتي تشهد تنافساً قوياً على اللقب في الموسم الحالي

لوجود العديد من الفرق الكبيرة مثل تشيلسي وآرسنال وإنتر ميلان

ونابولي وإشبيلية.وستكون مهمة نابولي سهلة جداً عندما عندما يحل ضيفاً على ريد بول

سالزبورج النمساوي، كونه انتصر ذهاباً بثلاثية نظيفة، بينما لن

تكون الطريق مفروشة بالورود لإنتر ملان الذي سيواجه فرانكفورت على

ملعب جوزيبي مياتزا، فقد انتهت مباراة الذهاب بالتعادل

السلبي.وتتجه الأنظار إلى مباراة آرسنال ورين الفرنسي التي ستقام على

ملعب الإمارات، وذلك بعد خسارة الجانرز في لقاء الذهاب بثلاثة

أهداف مقابل هدفين، ويحتاج للفوز بهدفين نظيفين أو أكثر في مباراة

اليوم لكي يعبر إلى ربع النهائي.بالنسبة لتشيلسي، كان قد حقق انتصاراً عريضاً في لقاء الذهاب على

دينامو كييف بثلاثية نظيفة، ورغم أنه سيخوض مباراة اليوم خارج

ملعبه، إلا أنه حظوظه تعد كبيرة جداً بالتأهل.وفيما يلي تعرف جدول مواعيد أهم مباريات اليوم:-الدوري الأوروبي (دور الـ16)ريد بول سالزبورج × نابولي ..



الساعة 8:55 ليلاً كراسنودار × فالنسيا ..



الساعة 8:55 ليلاً دينامو كييف × تشيلسي ..



الساعة 8:55 ليلاً إنترميلان × فرانكفورت ..



الساعة 11 ليلاً بنفيكا × دينامو زغرب ..



الساعة 11 ليلاً فياريال × زينت ..



الساعة 11 ليلاً سلافيا براغ × إشبيلية ..



الساعة 11 ليلاً آرسنال × رين ..



الساعة 11 ليلاً

الدوري السعوديالفيصلي × القادسية ..



الساعة 6:45 ليلاًالتعاون × الفتح ..



الساعة 8:15 ليلاً

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