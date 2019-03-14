2019/03/14 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أعلن المبعوث الاممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون أمس، بأن عمله كوسيط هو تسهيل العملية السياسية بين الأطراف السورية، معرباً عن أمله في أن يكون “قادراً على فعل ذلك في المستقبل القريب”.وبحسب معلومات صحيفة “الوطن” فإنه من المقرر أن يصل بيدرسون إلى دمشق في السابع عشر من الشهر الجاري.وفي حديثه لصحيفة “الشرق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يصل إلى دمشق الأسبوع القادم … بيدرسون: الأمم المتحدة لا تقرر في الشأن السوري alansaar.

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