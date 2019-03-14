موزيلا تعلن عن خدمة ” فايرفوكس سند ” الخاصة بمشاركة الملفات

2019/03/14 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت شركة موزيلا اليوم عن إحدى خدماتها الجديدة وهي ” فايرفوكس سند” الارسال الخاصة بمشاركة الملفات بحجم يصل حتى 2.5 جيجابايت .وذكرت الشركة، عبر مدونتها الالكترونية ان “فايرفوكس سند” Firefox Send تعتمد بدرجة كبيره على تسهيل مهمة مشاركة الملفات عبر الإنترنت على نحو آمن، وما يميز هذه الخدمة أن الملفات تُدمّر ذاتيًا فور […]

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