وزارة الخارجية:زيارة مرتقبة لاردوغان الى بغداد

2019/03/14 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ترأس الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية نزار الخير الله ونائب وزير الخارجية التركي سيدات اونال امس الاربعاء، اجتماعا تشاوريا بين البلدين، في مقر وزارة الخارجية ببغداد.

وبحث المتشاورون عددا من ملفات التعاون الأمني والاقتصادي وملف المياه وإعادة إعمار المناطق المحررة من عصابات داعش الإرهابية، فضلا عن آلية منح سمات الدخول بين البلدين.

وتطرقت التشاورات، بحسب بيان للخارجية، الى زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان المرتقبة الى بغداد، وإمكانية عقد اجتماع للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين خلال الزيارة.

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