الرشيد يمنح قروض لشراء سيارات بدون كفيل

2019/03/14 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مصرف الرشيد اليوم الخميس، منح قروض لموظفي الدوائر الحكومية الموطنة رواتبهم لدى المصرف قروض لشراء سيارات ومركبات بدون كفيل.

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