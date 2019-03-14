اليوم.. ختتام منافسات بطولة غرب اسيا بكرة السلة في بغداد

2019/03/14 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصل بطولة غرب اسيا بكرة السلة للاندية الابطال التي ينظمها الاتحاد العراقي للعبة الى مسك ختامها اليوم الخميس باقامة لقائين.

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